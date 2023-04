Rückblick auf die Hapag-Lloyd-Aktie in der KW17

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Aktien von Hapag-Lloyd haben die Woche mit einem Verlust von 3,61% abgeschlossen und notierten bei einem Schlusskurs von €298,80. Analysten prognostizieren weiteres Abwärtspotenzial für das Unternehmen. Doch es gab in der vergangenen Woche auch positive Nachrichten: Die Dividendenauszahlung in Höhe von €63 pro Aktie wird am 03. Mai stattfinden.

Die Reederei hat ihr Terminal-Geschäft durch den Erwerb einer Beteiligung an dem indischen Transportdienstleister JMBPL erweitert, was zu einer verstärkten Präsenz im Wachstumsmarkt Indien führen soll. Der Kauf folgt auf den jüngsten Mega-Gewinn des Unternehmens und verleiht ihm Potenzial für weitere Zukäufe.

Zusammenfassend sind die wichtigsten Neuigkeiten dieser Woche:

– Hapag-Lloyd-Aktie endet bei -3,61%

– Rekorddividende von €63 je Aktie wird am 03. Mai ausgezahlt

