Rubix Resources Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Rubix unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rubix-Aktie als Neutral-Titel zu betrachten ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rubix-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,71, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Rubix-Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufwies. Daher wird Rubix für diesen Faktor als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Rubix-Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,15 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,091 AUD liegt, was einer Abweichung von -39,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,09 AUD führt zu einer Abweichung von +1,11 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Rubix-Aktie.