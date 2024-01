Rubix Resources Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Rubix-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 81,25, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 liegt mit 62,2 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Rubix-Aktie negative Werte aufweisen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Rubix-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ, was auch durch die hauptsächlich negativen Nachrichten über das Unternehmen bestätigt wird. Dadurch erhält die Rubix-Aktie eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also für die Rubix-Aktie eine durchweg negative Bewertung auf verschiedenen Ebenen, was Anleger aufhorchen lassen sollte.