Rubix Resources Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten Wochen wurde bei Rubix eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien. Die Änderung des Stimmungsbildes deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer vermehrt negative Themen diskutieren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Rubix daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Jedoch hat die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rubix hervorgebracht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für die Rubix-Aktie ein überverkauftes Wertpapier, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Rubix überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses der Rubix-Aktie von den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 und 50 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.