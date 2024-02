Rubix Resources Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Sentiment und Buzz rund um die Rubix-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer "Schlecht"-Wertung entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rubix diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rubix-Aktie eine neutrale Situation, da der RSI bei 45,83 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 42 im neutralen Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rubix-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,086 AUD liegt, was einer Abweichung von -49,41 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Rubix-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments, Anleger-Sentiments, Relative Strength Index und der technischen Analyse.