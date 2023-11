Rubius Therapeutics Aktie: Was passiert jetzt?

Die Rubius Therapeutics-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die zu dem Ergebnis führt, dass sie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -39,67 Prozent auf, während der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des GD50 liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rubius Therapeutics liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 46,27 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie in den sozialen Medien bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf den sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, und in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt wird die Rubius Therapeutics-Aktie daher aus verschiedenen Blickwinkeln als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet, was auf eine eher negative Einschätzung der Aktie hindeutet.