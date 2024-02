Rubis Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse von Rubis Sca-Aktien zeigt, dass sich der Wert in einem Aufwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 22,67 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 24,58 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,03 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Rubis Sca bei -7,61 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wird Rubis Sca eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rubis Sca-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den etwas längerfristigen RSI25 erhält das Wertpapier jedoch eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend wird Rubis Sca auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen, obwohl es in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs und das Sentiment und Buzz zu "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertungen kommt.