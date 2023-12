RubisADR Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Rubis Sca in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rubis Sca mit 7,82 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien und wird weder als über- noch unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,25 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Rubis Sca-Aktie hindeutet. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Zeitraum basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Rubis Sca im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,61 Prozent erzielt und liegt somit 7,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Kriterien und des Branchenvergleichs des Aktienkurses von Rubis Sca.