Rubicon Water Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Rubicon Water wird bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 64,58 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Rubicon Water in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Rubicon Water wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Rubicon Water derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200-Wert als auch der GD50-Wert deuten auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.