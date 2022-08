Rubicon Cannabis Co. Berichtet über 90% Umsatzsteigerung im 2. Quartal und plant den Eintritt in diese internationalen Märkte

Das Cannabisunternehmen Rubicon Organics Inc. (TSXV:ROMJ) (OTCQX:ROMJF) berichtete am Montag seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2022 endete. Q2 2022 Finanzielle Höhepunkte Erzielte einen Nettoumsatz von 8,8 Mio. CA$ (6,88 Mio. $), ein Anstieg von 92 % gegenüber Q2 2021 und eine Verbesserung von 3,7 Mio. CA$ gegenüber dem Vorquartal. Der Bruttogewinn belief sich auf rund… Hier weiterlesen