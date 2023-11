Rubicon Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Dividende: Rubicon weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 198,96, was 195 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 67 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Rubicon eine Rendite von -19,9 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,85 Prozent. Auch hier liegt Rubicon mit 25,75 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch eine längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation beeinflusst. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Rubicon zeigt interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.