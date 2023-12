Rubicon Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Rubicon ist laut den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führte.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Rubicon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,9 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 24,38 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -44,28 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,26 Prozent erzielte, lag Rubicon mit einem Rückgang von 26,16 Prozent deutlich darunter. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rubicon liegt bei 77,78, was als überkauft betrachtet wird und somit auch zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass Rubicon in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung war zudem positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung in diesen Kategorien führt. Somit ergibt sich für Rubicon insgesamt ein "Gut"-Wert.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung sowie die Performance im Branchen- und Sektorvergleich als schlecht einzustufen sind, während der RSI und die weichen Faktoren zu einer besseren Einschätzung führen.