Rubicon Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Rubicon wird der 7-Tage-RSI mit 80 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Rubicon-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 56,52, was darauf hindeutet, dass Rubicon weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Rubicon eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,15 Prozentpunkten erzielt werden. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Rubicon im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,61 Prozent erzielt, was 8,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,13 Prozent, und Rubicon liegt aktuell 8,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Rubicon wird mit einem KGV von 198,96 als deutlich teurer als der Branchendurchschnitt eingestuft und somit als überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 70,66, was einen Abstand von 182 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.