Rubean Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse von Rubean-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,56 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -0,91 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Rubean daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Rubean-Aktien ist hauptsächlich positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine geringere Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) von Rubean liegt bei 75, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 49,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.