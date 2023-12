Rubean Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rubean in den sozialen Medien. Dies bedeutet, dass es weder einen starken positiven noch negativen Trend gab. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating verliehen.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rubean besonders positiv gesprochen. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Rubean heute eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rubean-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,42 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 6,15 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -4,21 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 6,5 EUR, was eine Abweichung von -5,38 Prozent vom letzten Schlusskurs darstellt. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Rubean-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rubean-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,83, und ein Wert für den RSI25 von 58,16, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Rubean kaufen, halten oder verkaufen?

