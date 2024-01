Rubean Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Rubean deutlich in negative Richtung verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rubean daher in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rubean verläuft derzeit bei 6,43 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,7 EUR lag und somit einen Abstand von +4,2 Prozent aufwies. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,54 EUR, was zu einem Abstand von +2,45 Prozent und einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rubean führt zu einer Einstufung als "Gut", mit einem Wert von 18,37. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,31 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Rubean analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Rubean diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung als "Gut". Insgesamt kann Rubean daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.