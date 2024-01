Rubean Aktie: Füße still halten!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für das Unternehmen Rubean. Anleger zeigten sich an zehn Tagen positiv gestimmt, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rubean-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 33, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,96 keine überkauften oder überverkauften Signale, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein neutraler Kurs für die Rubean-Aktie. Der aktuelle Kurs liegt mit 3,42 Prozent über dem GD200 und mit 1,53 Prozent über dem GD50, was auf ein neutrales Signal hindeutet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch, dass in den letzten Wochen zunehmend negative Kommentare über Rubean in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Rubean-Aktie basierend auf der Stimmungslage, dem RSI und der technischen Analyse.