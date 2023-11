Ruavieja bringt uns eine weitere berührende Weihnachtskampagne

Madrid (ots/PRNewswire) -– Die Likörmarke hat ihre lang erwartete Weihnachtskampagne gestartet, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, die bestätigen, dass im Sterben unser Leben vor unseren Augen vorbeiziehtDie führende galizische Likörmarke Ruavieja hat mit dem Titel „Der Film deines Lebens (https://www.youtube.com/watch?v=RgmOXJ8Djyc)" ihre Weihnachtskampagne gestartet, die von der Kreativagentur TBWA\Spain unter der Leitung von Juan García-Escudero entworfen wurde. Das Projekt, das auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Neurochirurgen Ajmal Zemmar basiert, will Menschen dazu zu ermutigen, über das Leben und die Bedeutung all jener Momente nachzudenken, die zusammen die Geschichte jeder einzelnen Person ausmachen.Eine Kampagne basierend auf wissenschaftlichen ErkenntnissenDer renommierte Neurochirurg Ajmal Zemmar, ein Arzt und Assistenzprofessor an der University of Louisville und sein Team waren Zeugen eines bemerkenswerten Zufalls. Zum ersten Mal konnten die Gehirnströme einer sterbenden Person in den letzten Sekunden ihres Lebens aufgezeichnet werden.Damit könnte etwas an der Theorie dran sein, dass wir tatsächlich in der Lage sind, beim Sterben unser Leben vor unseren Augen ablaufen zu sehen. Diese Erkenntnisse wurde in einer Studie in der Zeitschrift Frontiers in Aging Neuroscience im Jahr 2022 veröffentlicht.Acht Menschen, ein LebensexperimentRuavieja hat diese Erkenntnisse für seine Weihnachtskampagne mit einer eindrucksvollen Botschaft verwendet: Die Geschichte einer Person besteht aus gemeinsamen Momenten, die am Lebensende in Erinnerung bleiben werden.Um dies konkret darzustellen, nahmen acht Menschen an einem einzigartigen Experiment teil: „Der Film ihres Lebens". Sie wurden, ohne es zu wissen, für die Teilnahme an einem einzigartigen Erlebnis aufgeboten: eine große Projektion ihres Lebens in Form eines Films zu sehen. Eine Sammlung der wichtigsten Momente ihrer Existenz mit einer Gemeinsamkeit bei allen Teilnehmern: Die Stars des Films waren ihre Liebsten.Ruavieja hielt dann den Moment sowie ihre Reaktionen beim Ansehen des Films fest, um uns an die Bedeutung der Zeit zu erinnern, die wir mit unseren Liebsten verbringen.Die Kampagne nimmt den Geist der ikonischen Kampagne von 2018 „Wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen (https://www.youtube.com/watch?v=MiXwBNiFM58&t=40s)" auf und endet mit dem gleichen Slogan, der uns daran erinnert, das Wesentliche im Leben zu priorisieren.Die Werbung wurde von der Agentur TBWA\Spain unter der Leitung von Juan García-Escudero entworfen und die Regie wurde von Félix Fernández de Castro geführt. Der „Soundtrack ihres Lebens" mit einem Originalsong für die Videos und das Projekt wurde vom renommierten Komponisten Goya- and Latin Grammy-Preisträger Fernando Velázquez komponiert.YouTube-Link:https://www.youtube.com/watch?v=RgmOXJ8DjycFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2287129/Ruavieja.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ruavieja-bringt-uns-eine-weitere-beruhrende-weihnachtskampagne-301999587.htmlPressekontakt:Blanca Sánchez de Cos,blanca@butragueno-bottlander.com,91 449 12 24Original-Content von: Ruavieja, übermittelt durch news aktuell