Royalty Pharma Plc Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Royalty Pharma":

Das Anleger-Sentiment für Royalty Pharma wird von positiven Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien geprägt. In den letzten zwei Wochen herrschte an neun Tagen eine positive Stimmung, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Royalty Pharma aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 18,75 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 42, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmung für Royalty Pharma hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Royalty Pharma derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 30,62 USD, womit der Kurs der Aktie (28,27 USD) um -7,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 27,55 USD, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".