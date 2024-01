Mit Royale Furniture wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Royale Home festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Royale Home daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 620, was bedeutet, dass die Börse 620,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Royale Home zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung um 1823 Prozent. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Royale Home in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,6 Prozent erzielt. Während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 19,26 Prozent gestiegen sind, liegt die Underperformance von Royale Home bei -41,85 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Royale Home mit 26,89 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Royale Home derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit 0,7 Prozent im Vergleich zu 6,17 Prozent liegt die Differenz bei 5,46 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".