Royale Furniture, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Royale Home wird derzeit als überbewertet angesehen, da ihr aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 620,29 über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu beträgt der Branchendurchschnitt 32,89 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Royale Home als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 26, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,62 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Royale Home war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist Royale Home derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von Royale Home in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.