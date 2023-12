Royale Furniture Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Royale Home eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Royale Home daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende von 0,7 % ist Royale Home im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (6,18 %) mit einer niedrigeren Ausschüttung zu bewerten. Die Differenz beträgt 5,48 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Aktie von Royale Home gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Mit einem KGV von 620,29 liegt es insgesamt 1550 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 37,6 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für Royale Home in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

