Royale Furniture Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Royale Home als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Royale Home-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,84, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,94, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Royale Home-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Royale Home. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Royale Home derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 1,61 HKD, womit der Kurs der Aktie (1,4 HKD) um -13,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,43 HKD, was einer Abweichung von -2,1 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenausschüttung von Royale Home liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 5,48 Prozentpunkte (0,7 % gegenüber 6,18 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".