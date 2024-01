Royale Furniture Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Die Aktienanalyse von Royale Home zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,28 HKD einen Abstand von -11,11 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) hat, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -18,99 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Aktie von Royale Home im letzten Jahr bei -38,72 Prozent, was 42,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 18,5 Prozent, wobei Royale Home aktuell 57,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Royale Home eine negative Entwicklung sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.