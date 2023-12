Royale Furniture Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Royale Home war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Royale Home bei -4,47 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" erzielte eine mittlere Rendite von 24,02 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Royale Home mit 28,49 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über Royale Home. Die Rate der Stimmungsänderung ist indes kaum vorhanden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Royale Home-Aktie beträgt 1,61 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,22 HKD liegt (-24,22 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Royale Home eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 HKD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-14,69 Prozent Abweichung). Somit wird die Royale Home-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating beurteilt.

Zusammenfassend erhält Royale Home auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.