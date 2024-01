Royale Furniture Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Royale Home-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 620,29 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 32,45 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Royale Home als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 11,43, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 46,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Royale Home in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Royale Home gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.