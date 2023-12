Royale Energy Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Royale Energy-Aktie beträgt aktuell 33. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,5 ebenfalls im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs für Royale Energy daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Royale Energy auf 0,04 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,04 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 USD, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +33,33 Prozent aufweist und somit ein "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch ein geringerer Ertrag in Höhe von 28,25 Prozentpunkten erzielt werden kann. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen unsere Programme, dass sich die Stimmung für Royale Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung für Royale Energy führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.