Royal Unibrew A/S Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die dänische Brauerei Royal Unibrew A- erhält von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 3, was eine negative Differenz von -0,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" ergibt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Royal Unibrew A- als weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Der RSI7 liegt bei 32,92 Punkten, während der RSI25 bei 57,62 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Royal Unibrew A- mit -12,59 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche mit einer mittleren Rendite von -4,56 Prozent liegt Royal Unibrew A- mit einer Rendite von -8,03 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz für Royal Unibrew A- festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.