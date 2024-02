Royal Unibrew A/S Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analysewerkzeug, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für die Royal Unibrew A-Aktie liegt derzeit bei 29,9, was als überverkauft gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Royal Unibrew A-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Royal Unibrew A-Aktie von 467,9 DKK eine Entfernung von -11,79 Prozent vom GD200 (530,44 DKK), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 450,77 DKK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Royal Unibrew A-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Dividendenrendite der Royal Unibrew A-Aktie beträgt derzeit 3,19 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,32 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -0,12 Prozent zur Branche erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um die Royal Unibrew A-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Royal Unibrew A-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und Kennzahlen.