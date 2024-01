Royal Unibrew A/S Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Royal Unibrew A- verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,9 Prozent, was 8,59 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt 1,69 Prozent, wobei Royal Unibrew A- aktuell 8,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Royal Unibrew A--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 559,4 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 451,4 DKK liegt, was einem Unterschied von -19,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Wert bei 465,68 DKK liegt und der letzte Schlusskurs lediglich um -3,07 Prozent abweicht. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte sich in den sozialen Netzwerken eine überwiegend neutrale Stimmungslage, jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Royal Unibrew A- diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Royal Unibrew A- derzeit eine Rendite von 2,8 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,54 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.