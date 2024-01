Royal Mail-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "International Distributions Services Plc.":

Die Dividendenrendite von Distributions Services beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,45 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Distributions Services war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen, an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Distributions Services mit einem Wert von 9,23 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 12,12. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 242,03 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 272,1 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +12,42 Prozent und zum GD50 der vergangenen 50 Tage +7,68 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.