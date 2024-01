Royal Hotel Aktie: Das war abzusehen!

Die Royal Hotel-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 1256,11 JPY gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1056 JPY, was einem Unterschied von -15,93 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (1041,26 JPY) liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+1,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,18 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis beträgt 43,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass Royal Hotel eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Royal Hotel-Aktie.