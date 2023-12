Royal Hotel Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für die Royal Hotel Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Royal Hotel Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,32 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Royal Hotel Aktie derzeit -3,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite weist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage einen Wert von -19,81 Prozent auf, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Royal Hotel Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Auch hier ergibt sich für die Royal Hotel Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie befasst hat.

Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments und der technischen Indikatoren insgesamt eine Bewertung der Royal Hotel Aktie als "Neutral".