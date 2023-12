Royal Holdings Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Investoren haben in den letzten beiden Wochen die Royal-Aktie in den sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Royal-Aktie von 2671,75 JPY für die letzten 200 Handelstage, der letzte Schlusskurs (2476 JPY) weicht hiervon um -7,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2560,78 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert für den RSI7 von 90,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 56,57, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.