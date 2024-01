Royal Holdings Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Royal-Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2660,09 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2596 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,41 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2573,84 JPY, was einen Abstand von +0,86 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Royal-Aktie liegt bei 20,86, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 56,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Netzwerken zeigt sich eine neutrale Stimmungslage. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Das langfristige Stimmungsbild der Anleger zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Royal-Aktie in verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren eine neutrale Bewertung erhält, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch auf das Anleger-Sentiment.