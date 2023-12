Royal Holdings Aktie: Füße still halten!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Royal-Aktie. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Royal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen als auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Royal-Aktie an, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einschätzung in den letzten zwei Wochen.

Insgesamt erhält die Royal-Aktie aufgrund der genannten Bewertungen eine "Neutral"-Bewertung.