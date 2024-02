Royal Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Royal diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Royal-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 85, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "schlechte" Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (59,28) jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb die Bewertung hier "neutral" ausfällt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" RSI-Bewertung für Royal.

Die technische Analyse der Royal-Aktie zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt der Aktie ähnliche Werte aufweisen wie der letzte Schlusskurs. Sowohl der langfristige Durchschnitt (2641,89 JPY) als auch der kurzfristige Durchschnitt (2566,68 JPY) führen zu einer "neutralen" Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder der Diskussion über Royal in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen ebenfalls als "neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Royal-Aktie in allen analysierten Bereichen eine "neutrale" Bewertung.