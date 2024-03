Royal Helium Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird auf Royal Helium angewendet, wobei der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet wird. Aktuell liegt der RSI7 bei 53,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Royal Helium weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,61 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Royal Helium also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Royal Helium. Von insgesamt 14 Tagen waren 11 positiv und drei negativ, während auch die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Royal Helium daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Royal Helium-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -38,46 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,18 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs (-11,11 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Royal Helium über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine weitere Einstufung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Royal Helium in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".