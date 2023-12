Royal Helium Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der Royal Helium liegt bei 41,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 54,69 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Royal Helium besonders negativ diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,31 CAD für die Royal Helium-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,205 CAD, was einem Unterschied von -33,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,24 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-14,58 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des öffentlichen Interesses zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in Bezug auf Royal Helium gegeben hat. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Insgesamt erhält Royal Helium auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.