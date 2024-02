Royal Gold Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Royal Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 799,44 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Royal Gold im Branchenvergleich eine Underperformance von -809,54 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 799,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Royal Gold 809,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Gold derzeit 34,48, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Royal Gold in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Royal Gold besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich ebenfalls ein vorwiegend positives Stimmungsbild, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit erhält Royal Gold auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Royal Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 115,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 104,57 USD weicht somit um -9,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (116,05 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 104,57 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Royal Gold-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.