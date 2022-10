Royal Gold Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Royal Gold am 13.10.2022, 10:34 Uhr, mit dem Kurs von 94.32 USD. Die Aktie der Royal Gold wird dem Segment "Gold" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Royal Gold auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Royal Gold erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 63 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -44,98 Prozent im Branchenvergleich für Royal Gold bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 63 Prozent im letzten Jahr. Royal Gold lag 44,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Royal Gold-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Royal Gold vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (148,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 57,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 94,32 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Royal Gold eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Royal Gold mit einem Wert von 30,72 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,79 , womit sich ein Abstand von 19 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

