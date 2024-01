Royal Gold Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Royal Gold-Aktie wird sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht bewertet. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 118,68 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,78 USD, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht. Ebenso erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs von 116,33 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +4,68 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In puncto fundamentaler Analyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Gold einen Wert von 35 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 95,73 (Metalle und Bergbau) eine Unterbewertung um ca. 63 Prozent bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Royal Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,35 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 55,67 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -56,02 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Royal Gold mit 56,02 Prozent unter dem Durchschnittswert von 55,67 Prozent, was die Unterperformance weiter unterstreicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Royal Gold eingestellt waren, mit insgesamt acht positiven und fünf negativen Tagen. Auf dieser Basis und aufgrund der hauptsächlich positiven Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen erhält Royal Gold eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Royal Gold somit aus technischer, fundamentaler und Anlegerperspektive "Neutral", "Gut" und "Gut"-Ratings.