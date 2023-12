Royal Catering Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Royal ist derzeit in einer guten Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 0,06 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,195 HKD) um +225 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,16 HKD zeigt eine positive Abweichung von +21,88 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Royal derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,53 Punkten, was bedeutet, dass die Royal derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder über- noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Royal wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. Darüber hinaus wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch negative Themen rund um die Royal diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.