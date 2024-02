Royal Catering Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Royal ergibt sich ein RSI von 34,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Royal daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Royal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 HKD liegt, was einer Abweichung von +137,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,285 HKD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,24 HKD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Royal daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Royal erhält hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Royal in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 1347,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -8,88 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +1356,25 Prozent für Royal in diesem Bereich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,11 Prozent hatte, liegt Royal um 1352,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Royal ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

