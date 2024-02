Royal Catering Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Jin Mi Fang-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 HKD liegt, was einer Abweichung von +141,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,24 HKD, und der letzte Schlusskurs (+20,83 Prozent) erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Jin Mi Fang-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 30,3). Somit erhält die Jin Mi Fang-Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Jin Mi Fang mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit (6,54 %) niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Dividende.

Das Sentiment und Buzz um Jin Mi Fang haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurden auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt. Zusammenfassend erhält Jin Mi Fang daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.