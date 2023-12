Royal Catering Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Royal-Aktie deutet darauf hin, dass sie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 1, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 21,15 liegt. Auch hier ist die Aktie überverkauft und erhält daher auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Royal nach RSI-Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Royal in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

In technischer Hinsicht wird die Royal derzeit als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,07 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,27 HKD liegt, was einer Abweichung von +285,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,16 HKD führt zu einer Abweichung von +68,75 Prozent und damit zu einer "Gut"-Wertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hinsichtlich Royal zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Royal-Aktie.