Royal Caribbean Cruises löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien über Royal Caribbean Cruises haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb wir Royal Caribbean Cruises eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Royal Caribbean Cruises mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Royal Caribbean Cruises zeigen 8 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Royal Caribbean Cruises aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 105,3 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 127 USD könnte die Aktie um -17,09 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Royal Caribbean Cruises-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Royal Caribbean Cruises mit einer Rendite von 125,71 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 0,4 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei auch hier Royal Caribbean Cruises mit 125,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.