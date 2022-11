Royal Caribbean Cruises-Anleger wird’s freuen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Royal Caribbean Cruises, die im Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.11.2022, 03:43 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 53.77 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Royal Caribbean Cruises auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Royal Caribbean Cruises aktuell 7,65. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +4,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Royal Caribbean Cruises bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Royal Caribbean Cruises beträgt das aktuelle KGV 52,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 74,44. Royal Caribbean Cruises ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Royal Caribbean Cruises-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Royal Caribbean Cruises-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 70,55 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 31,2 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (53,77 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Royal Caribbean Cruises somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.