Royal Caribbean Cruises Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Kurs der Aktie Royal Caribbean Cruises steht am 30.11.2022, 11:35 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 59.93 USD. Der Titel wird der Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Royal Caribbean Cruises liegt mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 3,08, wodurch sich eine Differenz von +4,57 Prozent zur Royal Caribbean Cruises-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 52,13 ist die Aktie von Royal Caribbean Cruises auf Basis der heutigen Notierungen 30 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (74,33) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Royal Caribbean Cruises-Aktie sind 9 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 74,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (59,93 USD) ausgehend um 23,89 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Royal Caribbean Cruises von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.