Royal Caribbean Cruises Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Für die Aktie Royal Caribbean Cruises stehen per 05.08.2023, 05:23 Uhr 103.92 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Royal Caribbean Cruises zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Royal Caribbean Cruises derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 71,23 USD, womit der Kurs der Aktie (103,92 USD) um +45,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 97,07 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,06 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Royal Caribbean Cruises hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.28%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -3,28. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Royal Caribbean Cruises-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Royal Caribbean Cruises-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (98 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 103,92 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Royal Caribbean Cruises eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.